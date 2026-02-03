Dolar
43.49
Euro
51.44
Altın
4,920.55
ETH/USDT
2,323.80
BTC/USDT
78,854.00
BIST 100
13,912.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Enflasyon yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.

Mert Davut, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Enflasyon yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,39 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıllık bazda 50 ayın en düşük enflasyonu

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Şubatta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 4,21 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,86'ya ineceği hesaplanmıştı.

Öte yandan, TÜİK, enflasyon hesaplama güncellemesiyle "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirdi. Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında zorunlu olarak Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellendiğinden dolayı bu değişikliğe gidildi.

Ayrıca, enflasyon sepeti de yeni yılla birlikte güncellendi.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak2,461,021,061,351,6811,106,656,75,034,843,980,990,451,842,6610,454,154,143,062,67
Şubat0,810,730,160,350,914,813,154,532,271,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart1,020,991,030,571,085,462,293,162,461,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan1,311,871,690,851,687,252,393,1830,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,451,620,951,360,892,980,043,371,530,523,792,671,543,928,760,651,962,48
Haziran-0,272,610,031,131,944,953,921,641,370,073,030,090,694,016,776,501,382,46
Temmuz0,150,551,360,581,802,379,493,232,060,721,77-0,991,022,465,178,231,941,73
Ağustos0,522,300,860,861,121,469,092,472,040,856,60-0,592,352,772,415,891,682,48
Eylül0,656,300,990,971,253,084,752,973,230,2410,880,132,651,554,783,41,372,52
Ekim2,082,672,002,132,393,543,432,882,551,710,910,173,555,247,831,941,291,63
Kasım1,49-1,440,382,303,512,883,282,240,872,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84
Aralık0,69-0,400,741,2513,581,182,931,030,891,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,40,75
Yıllık değişim
Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak9,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,1230,6513,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,227,17
Şubat10,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,0515,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart11,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,116,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan11,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,8616,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs11,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,4115,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13
Haziran10,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,0514,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45
Temmuz9,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,5215,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,19
Ağustos10,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,9516,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,16
Eylül11,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,2916,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,59
Ekim11,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,8717,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00
Kasım12,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,0717,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23
Aralık11,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,3830,8915,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,5227,67

Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış kaydetti

TÜİK verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,39 artış kaydetti.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,97, imalatta yüzde 27,1, su temininde yüzde 37,21, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,94 artış olarak kayıtlara geçti.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,84, imalatta yüzde 3,24, su temininde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,57 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 25,69, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,44, enerjide yüzde 22,14 ve sermaye mallarında yüzde 29,24 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,96, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,02, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,16, sermaye mallarında yüzde 2,82 artış ve enerjide yüzde 1,69 azalış gözlendi.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,8432,97
İmalat3,2427,1
Elektrik, gaz-2,5725,94
Su temini2,0237,21

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Enflasyon yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi

Enflasyon yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'yi yılın ikinci ayında yoğun ekonomi ajandası bekliyor

İSO Başkanı Bahçıvan'dan "savunma sanayisindeki başarı modelini diğer sektörlere de taşımalıyız" yorumu

Uluslararası finans devi Barclays'e göre Türkiye'nin enflasyon patikası ve para politikası güven veriyor

Uluslararası finans devi Barclays'e göre Türkiye'nin enflasyon patikası ve para politikası güven veriyor
Ekonomide 3 yılda 6 yapısal reform tedbirinin uygulanması hedefleniyor

Ekonomide 3 yılda 6 yapısal reform tedbirinin uygulanması hedefleniyor
Trump'ın ilk yılında ekonomik göstergeler karışık bir tablo ortaya koyuyor

Trump'ın ilk yılında ekonomik göstergeler karışık bir tablo ortaya koyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet