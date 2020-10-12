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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 12.10.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

İzmir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

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