Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.
İzmir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.
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Bor’dan lityum üretim atağımızı başlattık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020
Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak.
Yıl sonunda üretime başlayacağız. pic.twitter.com/WBshn2zBMt