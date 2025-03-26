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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan "elektrik zammına" yönelik açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zammı olup olmayacağına yönelik, "Bakacağız, değerlendireceğiz." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan "elektrik zammına" yönelik açıklama

TBMM

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." cevabını verdi.

Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.

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