Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan "elektrik zammına" yönelik açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zammı olup olmayacağına yönelik, "Bakacağız, değerlendireceğiz." dedi.
TBMM
Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." cevabını verdi.
Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.