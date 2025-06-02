Dolar
39.19
Euro
44.78
Altın
3,355.98
ETH/USDT
2,481.30
BTC/USDT
104,120.00
BIST 100
9,028.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO, SOCAR ve bp arasında anlaşma imzalanacağını bildirdi

Bakan Bayraktar, "Azerbaycan'da petrol ve doğal gaz üretimimizi artıracak Shafag-Asiman Projesi Anlaşması'nın imzalanmasıyla daha ileri adımlar atacağız. Bu anlaşma, TPAO, SOCAR ve bp arasında yeni bir ortaklık oluşturacak." dedi.

Başak Erkalan  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO, SOCAR ve bp arasında anlaşma imzalanacağını bildirdi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan jeopolitik gerilimlerin, yaşlanan altyapının, siber tehditlerin ve piyasalardaki dalgalanmaların enerji piyasalarını değiştirdiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin enerji politikalarının üç ana hedef etrafında şekillendiğini ifade eden Bayraktar, "Politikamız arz güvenliği, ithalat bağımlılığını azaltmak ve uygun fiyat. Tüm bunlara ulaşmak için yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine, nükleer enerjiye, petrol ve gaz geliştirmeye ve ayrıca kritik mineral kaynakları geliştirmeye odaklanıyoruz." dedi.

Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının yüzde 60'tan fazla olduğuna işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl Bakü'de, COP29'da mevcut güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkararak 120 gigavata ulaşma hedefini duyurduk. İyi bir başlangıç ​​olarak geçen yıl kurulu güce 7 gigavat yenilenebilir enerji ekledik ve HVDC hatları, pil depolama ve Akkuyu'daki ilk nükleer santralimizin faaliyete geçmesi dahil olmak üzere ekonomimizin büyüyen ihtiyaçlarına uyacak şekilde altyapıyı ölçeklendiriyoruz." diye konuştu.

TPAO'nun petrol ve doğal gaz arama alanında yeni coğrafyalara açıldığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yerli hidrokarbon üretimimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz, bu rakam önümüzdeki yıl iki katına çıkacak ve 2028'e kadar 40 milyon metreküpe ulaşacak. Öte yandan kritik minerallerin oynayacağı rolün farkındayız. Türkiye nadir toprak elementleri projeleri de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında madencilik projelerine aktif olarak yatırım yapıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortaklık, köklü tarih, kültür ve ortak vizyon bağları üzerine kurulu stratejik bir enerji modelidir. Bugün, Azerbaycan'da petrol ve gaz üretimimizi artıracak Shafag-Asiman Projesi Anlaşması'nın imzalanmasıyla daha ileri adımlar atıyoruz. Bu anlaşma, TPAO, Socar ve bp arasında yeni bir ortaklık oluşturacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı
Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek
İzmir'de toplanmayan mobilya atıklarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz
Sarıyer'de yangın çıkan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO, SOCAR ve bp arasında anlaşma imzalanacağını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO, SOCAR ve bp arasında anlaşma imzalanacağını bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında birçok başarıya imza attı

TPAO, Hazar Denizi'ndeki Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olacak

Bakan Bayraktar: Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminden her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor

Bakan Bayraktar: Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminden her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor
ABD yönetimi, 3,7 milyar dolarlık kaynak ayrılan temiz enerji projelerini sonlandırdı

ABD yönetimi, 3,7 milyar dolarlık kaynak ayrılan temiz enerji projelerini sonlandırdı

Bakan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Oumarou ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Bakan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Oumarou ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet