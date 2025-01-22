Enerji şirketleri küresel siber tehditlere karşı önlemlerini artırıyor
Enerji sektörü, siber tehditlerin öncelikli gündem maddesi haline gelmesiyle savunma stratejilerini güçlendirmeye devam ediyor.
Ankara
Norveç merkezli siber güvenlik şirketi DNV Cyber tarafından hazırlanan "Enerji Siber Öncelik Raporu"na göre, enerji sektöründeki profesyonellerin yüzde 65'i, siber güvenliği sektörlerinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olarak görüyor.
Bu doğrultuda, ankete katılanların yüzde 70'inden fazlası, şirketlerinin bu yıl siber güvenlik harcamalarını artırmasını bekliyor.
Siber güvenlik farkındalığının şirket liderleri arasında arttığına dikkati çekilen raporda, enerji sektörü çalışanlarının yüzde 78'inin, şirket liderlerinin, siber saldırıların tehlikelerini kavradığına inandığı belirtildi. Ayrıca, çalışanların yüzde 84'ü, potansiyel bir siber tehditle karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bildiklerini ifade etti.
Rapora göre sektör, fiziksel varlıkları kontrol eden operasyonel teknoloji (OT) siber güvenlik sistemlerine de öncelik veriyor.
Katılımcıların yüzde 67'si, bu yıl OT güvenlik yatırımlarında artış bekliyor. Ancak raporda, bu alandaki zorlukların hala devam ettiğine vurgu yapılıyor.
Raporda yer alan analizde, "Yeşil enerji çözümlerine geçiş sürecinde dijital teknolojilere olan bağımlılık artıyor. Ancak bu durum, hassas verilerin işlenmesinden üçüncü taraf araçların yönetimine kadar pek çok alanda siber saldırılara açık bir zemin yaratıyor. Siber saldırganlar, bu karmaşıklıklardan faydalanarak birbirine bağlı sistemler üzerinde sessizce hareket edebiliyor." ifadelerine yer verildi.
Raporda görüşlerine yer verilen DNV Enerji Sistemleri Üst Yöneticisi Ditlev Engel, siber güvenliğin enerji dönüşümünün merkezinde yer alması gerektiğini belirterek, "Dijital teknolojiler, iklim hedeflerine ulaşmak ve enerji güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahip. Ancak, bu teknolojilere artan bağımlılık, özellikle jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dünyada yeni riskler de doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.
DNV Endüstriyel ve OT Siber Güvenlik Direktörü Auke Huistra da siber tehditlere karşı mücadelenin devan etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Enerji sektörü daha hazırlıklı hale geliyor, ancak giderek daha sofistike hale gelen saldırganların önünde olmak için sürekli bir evrim gerekiyor. Siber suçlular tedarik zincirlerini hedef alıyor, yapay zeka kullanıyor ve hatta içeriden eleman temin ediyor. Geri kalmayı göze alamayız." ifadelerini kullandı.
Rapora göre siber güvenlik risklerine rağmen, enerji sektöründeki pek çok profesyonel, yenilikçilik adına belirli bir düzeyde siber güvenlik açığını kabul etmeye hazır ve ankete katılanların yüzde 49'u, bunun gerekli bir ödün olduğunu düşünüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.