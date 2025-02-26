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Ekonomi

Enerji şirketi bp, petrol ve gaza yıllık 10 milyar dolar yatırım yapacak

Enerji şirketi bp, petrol ve gaza yıllık 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Enerji şirketi bp, petrol ve gaza yıllık 10 milyar dolar yatırım yapacak

Londra

bp'nin açıklamasına göre, şirket, "resetleme stratejisi" kapsamında finansal performansını iyileştirmek ve gelirini artırmak amacıyla odağını fosil yakıtlara kaydıracak.

Fosil yakıt yatırımlarını yıllık 10 milyar dolara çıkarmayı planlayan bp, 2030 itibarıyla üretimini de 2,3 milyon ila 2,5 milyon varil petrol eş değerine çıkarmayı hedefliyor.

bp, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve biyogaz gibi enerji dönüşümü harcamalarını ise yıllık 1,5-2 milyar dolar seviyesinde tutacak. Bu miktar, şirketin daha önce enerji dönüşümü için açıkladığı yatırımların yaklaşık 5 milyar dolar altında bulunuyor.

bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, şirketin yeni stratejisine ilişkin açıklamasında, gelirlerini ve finansal performanslarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda yüksek marjlı enerji üretmemizi sağlamak için üretim yatırımlarını artıracağız. Enerji dönüşümü yatırımlarımızda çok seçici olacağız. Bu strateji, uzun vadeli hissedar değerini artırmaya sarsılmaz bir şekilde odaklanan sıfırlanmış bir bp stratejisi." ifadelerini kullandı.

Şirket, daha önceki CEO yönetiminde 2020'de, "2030'a kadar petrol ve gaz üretimini yüzde 40 azaltırken, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyüteceklerini" açıklamıştı.

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