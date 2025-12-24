Dolar
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Ekonomi

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini ABD'li Stonepeak'e satıyor

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden ABD'li Stonepeak'e satmak üzere anlaşmaya vardı.

Nuran Erkul Kaya  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini ABD'li Stonepeak'e satıyor

Londra

Şirketin açıklamasına göre, Castrol'e yönelik kapsamlı stratejik incelemenin ardından bp, bu şirketteki yüzde 65'lik ortaklık payını satma kararı aldı.

Bu kapsamda, bp söz konusu hisseleri 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden New York merkezli yatırım şirketi Stonepeak'e satmak için anlaştı. İşlemin bp'ye yaklaşık 6 milyar dolar net gelir sağlaması bekleniyor.

Castrol'deki hisselerin satışı bp'nin yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası ve bilançoyu önemli ölçüde güçlendirecek bir adım olarak nitelendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
