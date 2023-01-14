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Ekonomi

Enerji nakil hatlarının geçtiği atıl arazilere tıbbi aromatik bitkiler ekiliyor

Balıkesir'de, yangın riski nedeniyle ağaçlandırılamayan enerji nakil hatlarının altındaki boş alanlara ekilen tıbbi aromatik bitkiler, ekonomik kazanca dönüşecek.

Miraç Kaya   | 14.01.2023
Enerji nakil hatlarının geçtiği atıl arazilere tıbbi aromatik bitkiler ekiliyor Fotoğraf: Gökhan Dağlı/AA

Balıkesir

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından enerji nakil hatlarının altındaki hazineye ait boş alanların ekonomiye kazandırılması için proje hazırlandı.

Analizler sonucunda Bandırma ilçesi Sahilyenice ve Dedeoba mahalleleri yakınlarındaki Karadağ mevkisinde enerji nakil hatlarının altındaki 10 hektar alana 3 bin lavanta, 5 bin kekik, 5 bin adaçayı, 20 bin zufa otu ekimine başlandı.

Tıbbi aromatik bitkilerin, hasat döneminde toplanmasının ardından hem ilaç ve kozmetik hem de arıcılık sektöründe ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

"Her yıl 100 dönümlük alanı bu şekilde ekonomiye kazandırmayı planlıyoruz"

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, AA muhabirine, yangın riski bulunduğu için ağaçlandırılamayan alanların bodur bitkilerle değerlendirilmesine yönelik başlattıkları çalışmayla, kimya, ilaç ve kozmetik sanayisinde ham madde ihtiyacını karşılayacaklarını anlattı.

Kayıran, bölgede yoğun bir arıcılık faaliyeti olduğunu ve ekilen bitkilerin bu sektöre de katkı sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında yaklaşık 100 arıcımız bu bölgede konaklıyor. 4 bin kovan bu bölgede duruyor. Yaptığımız bu çalışmayla arıcılığa da ciddi bir destek sağlamış olacağız. Hem tıbbi aromatik bitkiler olarak sanayide hem de arıcılıkta ciddi manada bu çalışmanın faydasını göreceğiz. Bu çalışmamızı önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı düşünüyoruz. Her yıl 100 dönümlük bir alanı bu şekilde ekonomiye kazandırmayı planlıyoruz."

Kayıran, bitkilerin hasadını o bölgede yaşayanlara yaptırarak gelir elde etmelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

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