Enerji Bakanı Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve beraberindeki heyet ile yeşil dönüşüm çerçevesinde dünyada değişen madencilik ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini belirtti.
Ankara
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten, Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'ndaki görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı için ülkemizde bulunan Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Sherali Kabir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede yeşil dönüşüm çerçevesinde dünyada değişen madencilik ihtiyaçlarını ve bu doğrultuda birlikte geliştirebileceğimiz projeleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı için ülkemizde bulunan Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Sherali Kabir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 28, 2024
Görüşmede yeşil dönüşüm çerçevesinde… pic.twitter.com/vC6Sa0Cm8A