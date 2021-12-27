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Ekonomi

Emtia piyasası, Omicron iyimserliği ve doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

Omicron varyantının küresel bazda vaka sayılarını artırmasına karşın varyantın korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmadığına ilişkin haber akışı ve dolara olan talebin azalmasıyla emtia piyasası geçen hafta pozitif bir görünüm sergiledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.12.2021
Emtia piyasası, Omicron iyimserliği ve doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

İstanbul

Emtia piyasasında, geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Omicron varyantının küresel bazda vaka sayılarını artırmasına karşın varyantın korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmadığına ilişkin haber akışı ve dolara olan talebin azalmasıyla emtia piyasası geçen hafta pozitif seyretti.

Emtia piyasası, Omicron iyimserliği ve doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

Analistler, ekonomilerde salgın kaynaklı etkiler devam etse bile artık toparlanmanın söz konusu olduğunu ve emtialara olan talebin arttığını söyledi. Çin'de bankaların ekonomiye desteğini hızlandırmasıyla ülkede artmaya başlayan talep de emtia fiyatlarını olumlu etkiledi.

Metallerde bir önceki hafta görülen pozitif seyir geçen hafta da devam etti. Paladyum yüzde 9,3, alüminyum yüzde 4,6, çinko yüzde 4,2, platin yüzde 3,7, gümüş yüzde 2,3, nikel yüzde 2, bakır ve altın yüzde 0,6 değer kazandı.

Küresel çapta otomotiv üretiminin artacağına yönelik iyimserliğin yanında Çin'in talebinin artacağına yönelik beklentiler de paladyum fiyatlarını olumlu etkiledi.

Alüminyum ve çinko, hem arza yönelik artan endişeler hem de Omicron varyantına ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle yükseldi. Analistler, artan enerji fiyatlarının maliyetleri yükselteceğine yönelik endişelerle de alüminyum fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bakır fiyatları da arza yönelik sıkışıklıklar, dolara olan talebin azalması, Çin ekonomisine yönelik destekle birlikte talebe yönelik artan beklenti sonucu pozitif bir seyir izledi.

Brent petrol yatırımcısını sevindirirken, doğal gaz düşüş serisini 4. haftaya taşıdı

Enerji emtialarında ise Brent petrol yatırımcısını sevindirirken, doğal gaz düşüş serisini 4. haftaya çıkardı. Geçen hafta Brent petrol yüzde 5,1 arttı. doğal gaz ise yüzde 0,9 değer kaybetti.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, doların diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi ve Çin'in ekonomik büyümesini sürdürebileceğine ilişkin açıklamalar etkili oldu. ABD'nin ticari ham petrol stoklarının iki hafta üst üste beklenenden fazla düşmesi de Brent petrolün yükselmesinde etkisini gösterdi.

Doğal gaz fiyatları, havaların soğumasından dolayı artan tüketim ve Rusya'dan gelen doğal gaz miktarının azalmasıyla yükselse de ABD'nin Avrupa'ya sağladığı LNG miktarını artırmasıyla kazançlarını geri verdi.

Tarım emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Üretim tahminlerindeki düşüş ve ihracatın artması, tarım emtialarının yükselmesindeki önemli faktörler arasında yer aldı.

Buğday yüzde 5,2, mısır yüzde 2,3, pamuk yüzde 1,7 ve şeker yüzde 0,6 değer kazanırken, kahve yüzde 1,5 değer kaybetti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, buğdayın, geçen haftayı yükselişle kapattığını belirterek, Avrupa ve Kuzey Amerika'da etkili olan soğuk hava nedeniyle üretime yönelik endişeler olduğunu, bu nedenle yeni üretim tahminlerinde düşüş yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki toparlanma, mısır ve şekeri olumlu etkiledi

Mısır fiyatlarındaki yükselişe değinen Ergezen, Arjantin ve Brezilya'da yağışların düşük seyrettiğini, buna Avrupa ve Kuzey Amerika'daki soğuklar etkilenince alımların daha da güçlendiğinin görüldüğünü aktardı.

Ergezen, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın mısıra olan talep beklentilerini artırdığını söyledi.

Omicron varyantının etkilerinin sınırlı olacağına yönelik beklentilerin pamukta alımların artmasına yol açtığını vurgulayan Ergezen, gübre ve enerji maliyetlerindeki artışa dikkati çekti.

Ergezen, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın şeker fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Kahvenin geçen haftayı düşüşle tamamladığını aktaran Ergezen, "Kahve, haftayı düşüşle kapatan tek tarım emtiası oldu. Ekonomilerin kapanmasıyla birlikte yeniden artan talebe yönelik endişeler fiyatlarda düşüşe neden oldu." dedi.

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