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Ekonomi

Emlak Katılım, Tasarruf Finansman A.Ş ile ev, araç ve iş yeri alımlarında finansman çözümleri sunmaya hazırlanıyor

Bakan Kurum, "BDDK izniyle kurulan Emlak Katılım, Tasarruf Finansman A.Ş ile vatandaşlarımıza ev, araç ve iş yeri alımlarında erişilebilir, bütçeye uygun finansman çözümleri sunmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Emlak Katılım, Tasarruf Finansman A.Ş ile ev, araç ve iş yeri alımlarında finansman çözümleri sunmaya hazırlanıyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) izniyle kurulan Türkiye Emlak Katılım Bankasının, iştiraki Tasarruf Finansman A.Ş ile vatandaşlara ev, araç ve iş yeri alımlarında erişilebilir, bütçeye uygun finansman çözümleri sunmaya hazırlandığını belirtti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emlak Katılım Bankamız, tasarruf finansman sektöründe bir ilke imza attı. BDDK izniyle kurulan Emlak Katılım, Tasarruf Finansman A.Ş. ile vatandaşlarımıza ev, araç ve iş yeri alımlarında erişilebilir, bütçeye uygun finansman çözümleri sunmaya hazırlanıyor. Hayırlı olsun."

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