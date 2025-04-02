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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiyesi farkları yarından itibaren ödenmeye başlanacak

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

Özcan Yıldırım  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Emeklilerin bayram ikramiyesi farkları yarından itibaren ödenmeye başlanacak

Ankara

SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

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