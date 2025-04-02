Emeklilerin bayram ikramiyesi farkları yarından itibaren ödenmeye başlanacak
Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.
Ankara
SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.
Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.