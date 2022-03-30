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Ekonomi

Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, enerji ham maddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasını engelleyecek elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirledi.

Sibel Morrow   | 30.03.2022
Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları belirlendi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Alınan kararla enerji ham maddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasını engelleyecek elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları tespit edildi.

Buna göre, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için azami uzlaştırma fiyatı megavatsaat başına 2 bin 500 lira, diğer santraller için ise 1200 lira oldu.

YEK Destekleme Mekanizması'na dahil olan üretim Tesisleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EUAS) portföyünde yer alan üretim tesisleri, EÜAŞ ile doğrudan veya tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması yapmış olan üretim tesislerinin anlaşmaya konu satış miktarları ve Vadeli Elektrik Piyasası'nda gerçekleşen ve destekleme bedeline konu uygulama süresindeki teslimat dönemlerini içeren satış yönlü net pozisyonlara ilişkin üretim tesisi bazında bildirilen miktarlar kapsam dışında olacak.

Buna göre, piyasa işletmecisine ibraz edilen sözleşmelerde veya faturalarda yer alan ve piyasa takas fiyatı, YEKDEM birim maliyeti, TÜFE ve benzeri herhangi bir değişken bileşen ile ilişkilendirilmeyen fiyat, sabit fiyat olarak belirlendi.

Kaynak bazında azami uzlaştırma fiyatları, piyasa işletmecisi tarafından aylık olarak güncellenecek.


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