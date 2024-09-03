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Ekonomi

Elektrik santrallerine yaklaşık 1,7 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline temmuz için 1 milyar 653 milyon 5 bin 145 lira kapasite ödemesi yapacak.

Gökçe Topbaş  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Elektrik santrallerine yaklaşık 1,7 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına temmuz için toplam 1 milyar 653 milyon 5 bin 145 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde Yeni Elektrik Üretim AŞ'ye ve İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketine 115 milyon 710 bin 360'ar lirayla en yüksek ödeme yapılacak.

Bu kapsamda TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.​​​​​​​

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