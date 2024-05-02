Dolar
32.39
Euro
34.74
Altın
2,311.29
ETH/USDT
2,925.90
BTC/USDT
57,690.00
BIST 100
10,160.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Elektrik santrallerine 501 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline mart ayı için 501 milyon 346 bin 796 lira kapasite ödemesi yapacak.

Gökçe Topbaş  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Elektrik santrallerine 501 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına mart ayı için toplam 501 milyon 346 bin 796 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 72 milyon 537 bin 970 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 35 milyon 94 bin 275 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Taksim-Kabataş füniküler ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferler yapılamıyor
Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor
Konya'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

Benzer haberler

Elektrik santrallerine 501 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Elektrik santrallerine 501 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet