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Ekonomi

Elektrik santrallerine 279 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline şubat ayı için 279 milyon 36 bin 192 lira kapasite ödemesi yapacak.

Gökçe Topbaş  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Elektrik santrallerine 279 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına şubat ayı için toplam 279 milyon 36 bin 192 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 69 milyon 348 bin 697 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 20 milyon 518 bin 371 lirayla Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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