Dolar
18.13
Euro
17.99
Altın
1,739.05
ETH/USDT
1,597.70
BTC/USDT
21,358.00
BIST 100
3,104.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu ile akaryakıt şirketi TotalEnergies Türkiye arasındaki sponsorluk imza töreni Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Elektrik dağıtım şirketleri geçen yıl 14,7 milyar lira yatırım yaptı

Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketinin yatırım miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 14,7 milyar lira oldu.

Gülşen Çağatay   | 23.08.2022
Elektrik dağıtım şirketleri geçen yıl 14,7 milyar lira yatırım yaptı

Ankara

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından hazırlanan "Elder Sektör Raporu" yayınlandı.

Rapora göre, 2020 yılında 1 milyon 204 bin kilometre olan dağıtım hattı uzunluğu, yıl içinde yapılan yatırımlarla geçen yıl sonunda 1 milyon 363 bin kilometreye ulaştı.

Türkiye genelinde 499 bin 736 olan trafo sayısı 508 bin 880'e çıktı. Yatırımların bölgesel olarak dağılımında ilk sırayı 1 milyar 486 milyon lirayla Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) alırken, bu şirketi 1 milyar 352 milyon lirayla Başkent EDAŞ, 1 milyar 348 milyon liralık yatırımla Dicle EDAŞ izledi.

Rapora göre geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 56,7 artarak 14,7 milyar lira oldu.

Elektrik tüketimi 253 teravatsaate ulaştı

Geçen yıl sektörün hizmet sunduğu toplam abone sayısı 47 milyonu aşarken, elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 8,4'lük artışla 253 teravatsaate çıktı.

Rapora göre, Kovid-19 salgınının ağır etkisi altında geçen 2020'den sonra aşı uygulamaları ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla elektrik tüketimi geçen yıl artmaya başladı.

Geçen yıl toplam tüketimin yüzde 44'ü sanayi abonelerinden geldi.

Sanayi abonelerinin tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 11,8'lik artışla 99,8 teravatsaatten 111,6 teravatsaate çıktı.

Bu dönemde ticarethane abonelerinin tüketimi ise yüzde 6,5 artışla 57,6 teravatsaaten 61,4 teravatsaate yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyeli kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor
Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Bozdağ: Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz
Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak
Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvurabilecek

Benzer haberler

Elektrik dağıtım şirketleri geçen yıl 14,7 milyar lira yatırım yaptı

Elektrik dağıtım şirketleri geçen yıl 14,7 milyar lira yatırım yaptı

Pandemide dünya havacılık sektöründeki 2 milyon çalışan işsiz kaldı

Balıklı Rum Hastanesinin itfaiye raporuna göre yangının çıkış nedeni belirlenemedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet