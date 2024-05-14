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Ekonomi

Ekonomi enstitüleri: Almanya’da altyapıyı modernize etmek için 600 milyar avroya ihtiyaç var

Ekonomi enstitüleri, 2019 yılında gelecek 10 sene için ek kamu yatırımı ihtiyacını en az 460 milyar avro olarak hesaplamıştı.

Bahattin Gönültaş  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Ekonomi enstitüleri: Almanya’da altyapıyı modernize etmek için 600 milyar avroya ihtiyaç var Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitüleri, ülkenin diğer gelişmiş ülkelere göre kötü durumdaki altyapısını modernize etmek için 600 milyar avroya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) ile Alman Makroekonomi ve Konjonktür Araştırma Enstitüsü (IMK) tarafından hazırlanan Almanya için “Altyapı ve dönüşüm için yatırım gereksinimleri” raporu yayımlandı.

Buna göre, Almanya’nın altyapısının modernize edilmesi için gelecek 10 yılda yaklaşık 600 milyar avroluk ek yatırıma ihtiyaç duyulacak.

Ekonomi enstitüleri, 2019 yılında gelecek 10 sene için ek kamu yatırımı ihtiyacını en az 460 milyar avro olarak hesaplamıştı.

Demir yolu ağı için 60 milyar avro gerekirken, şehirlerdeki altyapıyı yenilemek için yaklaşık 177 milyar avroya ihtiyaç duyuluyor.

Ekonomi enstitüleri, iklimin korunmasına yönelik kamu yatırımları için 200 milyar avro öngörürken, ulaşım yollarının ve yerel toplu taşımanın modernize edilmesi için 127 milyar avro gerekiyor.

Ekonomistler eğitim altyapısı için, 42 milyar avroya ihtiyaç olduğu öngörüsünde bulundu.

IMK Başkanı Sebastian Dullien, eskimiş altyapının modernizasyonunun ancak anayasada borç freninde yapılacak bir reformla ya da yeni bir özel fonla sağlanabileceğini vurguladı.

Dullien, Alman hükümetinin borçlanmayı sınırlayan borç frenine ek olarak, devletin yatırımlar ölçüsünde kredi almasına izin verecek bir “Altın Kural" düşünülebileceğini kaydetti.

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