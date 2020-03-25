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Ekonomi

Ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satışına başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 ile gönderdiği talimata göre fırınlar, ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine koyarak satışa başladı.

Özgün Tiran   | 25.03.2020
Ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satışına başlandı Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kırklareli'nde birçok fırın ürettiği ekmek ve ekmek çeşitlerini ambalajlayarak vatandaşlara satıyor.

Fırın işletmecisi Mete Zaralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı kapsamında ekmekleri ambalajlayarak satışa sunduklarını söyledi.

Ambalajlı ekmek satışının hijyen açısından önemli olduğunu, kentteki 48 işletmeye bu şekilde satış yaptıklarını anlatan Zaralı, şunları kaydetti:

"Uygulama yerinde ve güzel oldu. Fırıncılar olarak tüm kurallara uyuyoruz. Ambalajlı ekmeğe kimsenin eli değmiyor. Artık ekmekler elle değil, gözle seçilecek. En mantıklısı da zaten bu. Uygulamayı olumlu karşıladık."

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