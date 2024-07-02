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Ekonomi

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesi'ne yaklaşık 17 bin başvuru yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (EDU-CARE) ikinci safhasına, 16 bin 831 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesi'ne yaklaşık 17 bin başvuru yapıldı

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EDU-CARE projesinin ikinci safhasının açılışını bugün gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini belirten Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamındaki annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla 12 ay boyunca aylık 325 avro destek sağlanacak.

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