Ege'nin temiz enerji sektörüne odaklanan BEST For Energy projesinde sona gelindi
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, BEST For Energy Projesi ile temiz enerji sektörüne ilişkin önemli bilgi birikimi edindiklerini bildirdi.
İzmir
Yavuz, BEST For Energy Summit Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İZKA tarafından Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy Projesi kapsamında 3 yılda temiz enerji sektörüne ilişkin önemli bilgi birikimi sağladıklarını söyledi.
İzmir özelinde bundan sonra yapılacaklara ilişkin de tecrübe edindiklerine işaret eden Yavuz, "Bugün itibarıyla İZKA, ENSİA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olarak sektörün İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye için ne kadar önemli olduğuna, dünya ölçeğindeki konumuna ve aslında önümüzdeki orta vadede neler yapmamız gerektiğine, hangi fırsatlar ve risklere sahip olduğumuza ilişkin çok kapsamlı bir bilgi altyapısı oluşturduk." diye konuştu.
Projenin farklı çalışmalara kaynaklık ettiğine değinen Yavuz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde kurulan rüzgar enerjisi araştırma merkezinin bu çalışmalar arasında olduğunu aktardı.
Yavuz, merkezin kurulum çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu yılın ikinci yarısı itibarıyla tam teşekküllü olarak çalışmaya başlayacak. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu test analiz hizmetleri ve akademik ihtisaslaşmanın gerçekleştirilmesine katkı sunacak bu merkezin, bu projeyle yakın bağlantısını da vurgulamak isterim. Deniz üstü rüzgar enerjisinde de İzmir ve Ege Bölgesi olarak çok ciddi bir potansiyelimiz var. 2035 yılı için açıklanan hedefler çerçevesinde Türkiye'nin 5 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi hedefi var ve bunun da muhtemelen ilk defa Ege Bölgesi'nde, ki bizim arzumuz İzmir kıyılarında, kurulması için sektörle ve üniversitelerimizle çok yakın işbirliği içerisindeyiz. Muhtemelen bir, iki ay içerisinde Türkiye’nin deniz üstü rüzgar ölçüm direğini dikip, veri toplamaya başlayacağız."
BEST For Energy Projesi'ni yürüten uluslararası danışmanlık şirketi DAI'nin Proje Direktörü Jelena Tadzic de şu anda DAI'nin dünya çapında 100 farklı ülkede 150'den fazla projeyi yönettiğini söyledi.
Türkiye'deki çalışmalarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Tadzic, "Türkiye'nin sürdürülebilirlik çözüm ortağı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu projeler içerisinde BEST For Energy Projesi'nin Türkiye'deki en iyi projelerimizden biri olduğunu söyleyebilirim. BEST For Energy sadece bir proje değil, şehrin sürdürülebilirlik iddiasını gösteren güçlü bir marka haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün 25 yılını doldurduk"
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da BEST For Energy Projesi'nin sonuna başarılı bir şekilde ulaştıklarını söyledi.
İzmir'deki ilk rüzgar türbinlerinin 1998'in şubat ayında kurulduğunu anımsatan Kalaycı, "BEST For Energy Projemizin çıktıları 25 yıllık serüvenimizin bir özetini içeriyor ve bundan sonraki onlarca yılda yapmayı planladıklarımızın da yol haritasını içeriyor." dedi.
BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin Taşkın ise projeyle sektörde ortak bir dil oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle olmak üzere dört alt sektörde çalışmaya başladıklarını ifade eden Taşkın, proje kapsamında 28 ülkeden 328 paydaşla çalıştıklarını ve artık İzmir'in temiz enerjiye dönüşümünün sağlamasına yönelik gelecek 10 yıl için bir yol haritası bulunduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.