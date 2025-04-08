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Ekonomi

ECOWAS: Afrika yasa dışı finansal akışlar nedeniyle her yıl yaklaşık 88,6 milyar dolar kaybediyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika kıtasının yasa dışı finansal akışlar ve yolsuzluk nedeniyle her yıl yaklaşık 88,6 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
ECOWAS: Afrika yasa dışı finansal akışlar nedeniyle her yıl yaklaşık 88,6 milyar dolar kaybediyor

Abuja

Nijerya'nın Niger eyaletinin Suleja kentinde "Batı Afrika Ülkeleri Yolsuzlukla Mücadele Kurumları İçin Mali Soruşturma Sertifika Eğitimi"nin açılışında, ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah'ın mesajı okundu.

Musah, mesajında, Afrika kıtasında yolsuzlukla mücadelenin bölgesel işbirliğiyle güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Afrika kıtasının her yıl yaklaşık 88,6 milyar doları, yasa dışı finansal akışlar ve yolsuzluk nedeniyle kaybettiğini belirten Musah, bu kayıpların, kıtanın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 3,7'sine denk geldiğini kaydetti.

Musah, kıtada yolsuzluk nedeniyle yaşanan kayıpların, kalkınma hedeflerini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekti.

Abdel-Fatau Musah, ECOWAS Komisyonunun, Nijerya Devlet Başkanı ve ECOWAS Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu liderliğinde, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi ve Batı Afrika'nın siyasi ve ekonomik kalkınmada örnek bir bölge olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Nijerya'nın Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) ve Batı Afrika Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumları Ağı (NACIWA) Başkanı Ola Olukoyede de bölgede yolsuzlukla mücadelenin derinleştirilmesi için uluslararası işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

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