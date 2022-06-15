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Ekonomi

ECB Başkanı, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesine odaklanmaları gerektiğini söyledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması gerektiğini söyledi.

Bahattin Gönültaş   | 15.06.2022
ECB Başkanı, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesine odaklanmaları gerektiğini söyledi

Berlin

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu (LSE) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Lagarde, Ukrayna'daki savaşın, Avrupa'nın Rusya gibi "düşman" tedarikçilere tehlikeli olarak bağımlı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Lagarde, savaşın birçok ülkenin çok uzak olmayan bir gelecekte hububat konusunda sıkıntı yaşamasına sebep olacağını ifade etti.

ECB'nin, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması gerektiğini dile getiren Lagarde, "Birçoğunuzun bildiği gibi görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak zorundayız." diye konuştu.

Öte yandan, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün planlanmayan bir toplantı gerçekleştiren ECB, yeni borç krizi endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulama ve Avro Bölgesi ülkelerinin borçlanmasında ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştirme kararı almıştı.

Avro Bölgesi'nde, mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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