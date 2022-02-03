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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

ECB Başkanı Christina Lagarde: Bu yıl enflasyon beklenenden yüksek olabilir

Bahattin Gönültaş   | 03.02.2022
ECB Başkanı Christina Lagarde: Bu yıl enflasyon beklenenden yüksek olabilir

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun görünümüne yönelik yukarı yönlü risk olduğunu belirterek, "Bu yıl enflasyon beklenenden önemli ölçüde yüksek olabilir." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Avro Bölgesi ekonomisinde toparlanmanın sürdüğünü ifade eden Lagarde, tedarik darboğazlarının ekonomik faaliyetleri baskıladığını söyledi.

Avro Bölgesi'nde ocakta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmasına değinen Lagarde, "Enflasyon, ocakta yukarı yönlü şaşırttı." dedi.

Enflasyonun enerji fiyatlarına bağlı olduğunu ve beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Lagarde, "Enerji, yüksek enflasyonun ana sebebi olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Enflasyonun görünümüne yönelik yukarı yönlü risk olduğunu vurgulayan Lagarde, "Bu yıl enflasyon beklenenden önemli ölçüde yüksek olabilir." dedi.

"Enflasyon kararı için mart ve haziran ayları kritik"

Bugüne kadar enflasyonun geçici olduğu ve bu yıl düşeceği öngörüsünde bulunan Lagarde, enflasyon kararı için mart ve haziranın kritik aylar olacağını söyledi.

Yüksek enerji fiyatlarının özel tüketimi ve şirketlerin yatırımını baskıladığını aktaran Lagarde, ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğunu belirtti.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde finansman şartlarının hala olumlu olduğunu ve ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak, bankaların Kovid-19 salgını öncesi kadar karlı olduklarını söyledi.

"Ekonomi için barış, her zaman herhangi bir savaştan daha iyidir"

Christine Lagarde, faiz artışı konusunda gerekli koşullar oluşmadan sözler verilemeyeceğini ifade ederek, mart ayındaki toplantıda alınacak kararlar ve ortaya konulacak tahminler konusunda önceden yargıda bulunamayacağını kaydetti. Lagarde, "Aceleci olmaya gerek yok. Gerekli olan tüm araçları kullanacağız." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim gibi jeopolitik gerginliklerin çatışmaya dönüşmesinin enerji ve dolayısıyla fiyatlara yansımaları olacağını aktaran Lagarde, bunun aynı zamanda ekonomik toparlanma üzerinde de etkileri olacağına işaret etti.

Lagarde, "Ekonomi için barış, her zaman herhangi bir savaştan daha iyidir." ifadesini kullandı.

ECB'nin bugünkü faiz kararında görüş birliği olduğunu bildiren Lagarde, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'ne yönelik kararın martta ve daha sonra alınacağını kaydetti.

Alman tahvil getirileri yükseldi

ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının ardından Avro Bölgesi'nin gösterge tahvili olan 10 yıl vadeli Almanya tahvili getirisi (faizi) yükseldi. Lagarde'ın enflasyona yönelik değerlendirmeleri Avrupa borsalarında da hisse fiyatlamalarını olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerindeki faizlerin pozitife geçerek artmasını bir başlangıç olarak değerlendirirken, ECB'nin gelecek yıl mevduat faiz oranını yüzde sıfıra geri getirmek için acele edeceği öngörüsünde bulunuyor.

Piyasalar, ECB'den 10 yıldan fazla süredir ilk kez borçlanma maliyetlerini Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 30 baz puanlık artırmasını, mevduat faiz oranının da gelecek yıl pozitife dönmesini bekliyor.

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