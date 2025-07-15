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Ekonomi

ECB, 2026'da bankaların jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını test edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Claudia Buch, ECB'nin gelecek yıl bankaların jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını test edeceğini söyledi.

Bahattin Gönültaş  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
ECB, 2026'da bankaların jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını test edecek

Berlin

Buch, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin toplantısında milletvekillerin sorularını cevapladı.

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Buch, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine gösterdiği tepkinin, artan jeopolitik risklerin bankaların faaliyet gösterdiği ortamı ne kadar hızlı değiştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

Yüksek gümrük tarifelerinin banka bilançoları üzerindeki etkilerinin ancak zaman içinde ortaya çıkacağını dile getiren Buch, yüksek gümrük tarifelerinin ticareti yavaşlatacağını ve ekonomik büyüme ile firmaların mali sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturacağını ifade etti.

ECB'nin gelecek yıl bankaların jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını test edeceğini bildiren Buch, bankaların daha yüksek tarifeler de dahil olmak üzere jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan risklere karşı hazırlıklı olup olmadıklarını inceleyeceklerini söyledi.

Buch, "2026 tematik stres testinde, bankalardan hangi firmaya özgü jeopolitik risk senaryolarının ödeme güçlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini değerlendirmelerini isteyerek bu yılki stres testini takip edeceğiz." dedi.

ECB, gelecek yıl yapacağı söz konusu testle banklardaki sermaye kaybının boyutunu belirleyecek ve bankalardan buna neden olabilecek senaryolar geliştirmelerini isteyecek.

Gelecek yılki stres testi, İç Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci olarak bilinen, bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin öz değerlendirmelerinin bir parçası olacak.

ECB, 2 yılda bir Avro Bölgesi bankalarının mali yapısını incelemek için "stress testi" uyguluyor.

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