Dolar
19.70
Euro
21.43
Altın
2,006.86
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,501.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EBRD faaliyette bulunduğu bölgelerin 2023 büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyette olduğu bölgelerin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,2’ye düşürüldüğünü bildirdi.

Gökhan Kurtaran  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
EBRD faaliyette bulunduğu bölgelerin 2023 büyüme tahminini düşürdü

Londra

Banka, “Geçinmeye çalışmak; Yüksek enflasyon hane halkının satın alım gücünü baskılıyor” başlıklı “Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporunu yayımladı.

Raporda, bankanın faaliyetlerini sürdürdüğü bölgelerin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,2’ye çekildiği, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise 0,1 puan artırılarak 3,4’e yükseltildiği kaydedildi.

Yüksek enflasyonun hane halklarının harcamaları üzerinde baskı oluşturduğunun belirtildiği raporda, bölgelerde enflasyonun azalma eğilimine girmesiyle büyümenin de gelecek sene itibarıyla yeniden artmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Raporda, Orta Asya ülkelerinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 5,2’ye, 2024 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 5,4’te sabit tutulduğu belirtildi.

EBRD raporunda, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,1 puan azaltılarak yüzde 0,5’e çekildiği, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin de 0,2 artırılarak yüzde 2,9’a yükseltildiği kaydedildi.

Raporda, Doğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinin bu yıla ilişkin büyüme öngörüsünün 0,1 puan ile yüzde 1,9’a, gelecek seneye ilişkin büyüme öngörüsünün 3,3 seviyesinde sabit tutulduğu hatırlatıldı.

EBRD raporunda, Güneydoğu Avrupa Birliği ülkelerinin 2023 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,8 puan artırılarak yüzde 2,3’e, 2024 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,1 azaltılarak yüzde 3’e revize edildiğine vurgu yapıldı.

Raporda, Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini 0,4 puan azaltılarak yüzde 3,6’ya çekilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini 0,1 puan artırılarak yüzde 4,4’e yükseltildi.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin kısmında ise ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyümesinin 0,5 puan azaltılarak yüzde 2,5’e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 3 olarak sabit tutulduğu kaydedildi.

Türkiye’nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin azaltılmasının şubat ayında gerçekleşen depremlerin oluşturduğu ekonomik etkiyi yansıttığının hatırlatıldığı raporda, bu yılın ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda ekonomik göstergelere göre Türkiye’nin bu yıla güçlü bir büyüme ile başladığı, öte yandan depremlerin yarattığı zararın yaklaşık 100 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğine yer verildi.

Raporda, şubat ayındaki depremlerin ardından başlayan inşaatların 2024 yılında ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyerek yüzde 3’e yükseltmesinin beklendiği kaydedildi.

EBRD raporunda, batı Balkan ülkelerinin ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,2, gelecek yıl için ise yüzde 3,4 olarak sabit tutulduğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da 35 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik
THY, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı

Benzer haberler

EBRD faaliyette bulunduğu bölgelerin 2023 büyüme tahminini düşürdü

EBRD faaliyette bulunduğu bölgelerin 2023 büyüme tahminini düşürdü

Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor

İngiltere'de Londra dışı şehirlerde ortalama konut kirası ilk kez 1.000 sterlini aştı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
AB, fosil yakıtla büyümenin bittiği görüşünde

AB, fosil yakıtla büyümenin bittiği görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet