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Ekonomi

eBay, yasa dışı ilaç yapım ekipmanı sattığı için hükümete 59 milyon dolar ödeyecek

ABD'de e-ticaret sitesi eBay, yasa dışı ilaç üretmek için kullanılan ekipman sattığı iddiaları üzerine hükümetle uzlaşarak 59 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dilara Karataş, Ekip  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
eBay, yasa dışı ilaç yapım ekipmanı sattığı için hükümete 59 milyon dolar ödeyecek

Ankara

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında, sitesinde yasa dışı ilaç yapmak için kullanılan binlerce ekipman satıldığı suçlamaları nedeniyle eBay'in hükümete 59 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Sitede satılan bu ekipmanların gerçek ilaçlardan ayırt edilemeyecek şekilde yasa dışı ilaç üretmek için kullanıldığı belirtilen açıklamada, hatta yapılan bazı ilaçların fentanil içerdiği aktarıldı.

Hükümetin, eBay'in "şirketlerin yasa dışı ilaç yapımında kullanılan ürünlerin satışını sıkı takip altına alıp bunları Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine bildirmesini gerektiren Kontrole Tabi Maddeler Yasası'na (CSA) uymadığını iddia ettiği" kaydedilen açıklamada, siteden bu ürünleri alanların çoğunun da sahte ilaç kaçakçılığıyla ilgili yargılandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta da fentanil içeren sahte ilaçların ülkede aşırı dozdan ölümlerin artmasının önemli bir kaynağı olduğunu belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

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