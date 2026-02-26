Dolar
43.89
Euro
51.90
Altın
5,195.97
ETH/USDT
2,028.20
BTC/USDT
67,391.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

Çevrim içi açık artırma hizmeti sunan e-ticaret şirketi eBay, dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonu tasfiye edecek.

Dilara Zengin Okay  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

Washington

eBay sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sürecin iş gücünde belirli pozisyonları etkileyeceği kaydedilen açıklamada, "Etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettarız ve onlara özen ve saygı çerçevesinde destek olmakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonun tasfiye edilmesi öngörülürken, şirket stratejisiyle uyumlu öncelikli alanlarda işe alımlar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Sındırgı'da çocuklar için iftar düzenlendi
Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız avukatların mesleğini güven içinde, saygınlıkla icra edebileceği bir ortam hazırlamak
Bakan Güler: Çok daha güçlü bir Türkiye hedefiyle süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız
Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet