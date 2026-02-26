eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak
Çevrim içi açık artırma hizmeti sunan e-ticaret şirketi eBay, dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonu tasfiye edecek.
Washington
eBay sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtildi.
Bu sürecin iş gücünde belirli pozisyonları etkileyeceği kaydedilen açıklamada, "Etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettarız ve onlara özen ve saygı çerçevesinde destek olmakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.
Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonun tasfiye edilmesi öngörülürken, şirket stratejisiyle uyumlu öncelikli alanlarda işe alımlar devam edecek.