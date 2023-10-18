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Ekonomi

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2024 yılı için 38,4 milyar liralık bütçe

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2024 yılı bütçesinden alacağı pay 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak belirlendi. Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı 25 milyar lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alacak.

Arife Yıldız Ünal  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2024 yılı için 38,4 milyar liralık bütçe

Ankara

AA muhabirinin, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 138 milyar 381 milyon 178 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 25 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 4 milyar 409 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 1 milyar 783 milyon 367 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 1 milyar 500 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 1 milyar 419 milyon 492 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 1 milyar 200 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 1 milyar 81 milyon 766 bin lira, Rekabet Kurumuna 913 milyon 53 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 404 milyon 700 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 342 milyon 300 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 327 milyon 500 bin lira kaynak sağlanacak.

2024 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

KURUMLARTOPLAM (TL)
RTÜK1.081.766.000
BTK25.000.000.000
SPK1.500.000.000
BDDK4.409.000.000
EPDK1.783.367.000
KİK1.200.000.000
Rekabet Kurumu913.053.000
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu404.700.000
Kişisel Verileri Koruma Kurumu342.300.000
Nükleer Düzenleme Kurumu1.419.492.000
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu327.500.000
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı38.381.178.000


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