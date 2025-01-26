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Ekonomi

Dünyayı birbirine bağlayan Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebilen Türkiye'nin, 2024'te hava sahasının kullanımından sağladığı gelirin 24 milyar 809 milyon 528 bin lirayla rekor seviyeyi gördüğünü söyledi.

Arife Yıldız Ünal  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Dünyayı birbirine bağlayan Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti

Ankara

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını belirterek, Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal köprü olan Türkiye'nin, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorunun da tam ortasında bulunduğunu ifade etti.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024 sonu itibarıyla 58'i bulduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına girmesini sağladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısının 81'den 175'e yükseldiğini aktararak, 2002'de dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini, uçuş ağına 289 yeni nokta eklenmesiyle 132 ülkede 349 noktaya ulaşıldığını anlattı.

İç ve dış hatlarda 2002'de yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını 2024 sonu itibarıyla 230,2 milyonun üzerine çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, Türk hava sahasında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının da 2 milyon 290 bin 581'i bulduğunu söyledi.

"Ülkemiz, havacılıkta uluslararası alanda da başarılar elde etti"

Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe uluslararası alanda da başarılar elde ettiğine dikkati çekti. Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) kuralları gereği, hava sahası kullanıcılarından tesis ve hizmetlerin kullanımı dolayısıyla harcamaların tahsil edildiğini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda EUROCONTROL'e üye ülkeler, her mali yıl için söz konusu harcamalarını içeren 'maliyet tabanı' hazırlıyor. Söz konusu taban, personel, diğer cari giderler, amortismanlar ve sermaye maliyetinden oluşuyor. Hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik maliyet tabanı üzerinden de hava sahası kullanıcıları ücretlendiriliyor. Bu maliyetler, Türkiye'ye ait hava seyrüsefer hizmetlerine ilişkin harcamaların geri ödeme tutarını teşkil ediyor. Bu kapsamda 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebilmesi dolayısıyla dünyayı birbirine bağlayan Türkiye'nin, geçen yıl hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı gelir yaklaşık 24 milyar 809 milyon 528 bin lirayla rekor seviyeyi gördü."

Uraloğlu, hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından 2023'te 13 milyar 141 milyon 444 bin lira gelir elde edildiğini anımsatarak, "Dünyanın hub noktası olan ülkemizin, hava sahası kullanımından bu yıl 35 milyar 719 milyon 163 bin lira, gelecek yıl 37 milyar 220 milyon 69 bin lira, 2027'de de 43 milyar 435 milyon 358 bin lira gelir elde etmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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