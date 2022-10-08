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Ekonomi

Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği

Dünya Bankası, Pakistan'a, sel mağdurlarının rehabilitasyonu ve altyapının yeniden inşası için 2 milyar dolarlık fon sağlanacağını duyurdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.10.2022
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon desteği

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, başkent İslamabad’da Dünya Bankası Ülke Direktörü Najy Benhassine ile bir araya geldi.

Benhassine, Dünya Bankasının acil operasyonlar için mevcut kaynaklarından, sel felaketinden etkilenen Pakistan için 2 milyar dolar tahsis edileceğini belirtti.

Gelir ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Dünya Bankası, söz verilen tutarın 1,5 milyar dolarını bu yıl serbest bırakacak.

Söz konusu gelişme, Asya Kalkınma Bankasının (ADB) Pakistan’a yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kredi desteği sağlanacağını açıklamasının ardından geldi.

ADB, 6 Ekim'de sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan’a yaklaşık 2,5 milyar dolar kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu 1700 kişi ölmüş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.

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