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Ekonomi

Dünya Bankasından Çad Gölü Havzası için 1 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası, Çad Gölü Havzası'ndaki güvenlik krizinden etkilenenler için 1 milyar dolarlık destek paketini onayladı.

Gökhan Kavak  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Dünya Bankasından Çad Gölü Havzası için 1 milyar dolarlık destek

İstanbul

Dünya Bankası Çad Direktörü Rasit Pertesv, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik sorununa değindi.

Pertesv, Çad Gölü Havzası'nda güvenlik sorunlarının devam ettiğini belirterek bölgede güvenlik krizinden etkilenenler için Dünya Bankasının 1 milyar dolarlık destek paketini onayladığını duyurdu.

Destek paketinin Çad, Nijer, Nijerya ve Kamerun'daki çatışmalardan etkilenenler için kamu kapasitesinin artırılması ve altyapının iyileştirilmesi başta olmak üzere tarım, enerji, ticaret gibi farklı alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Küresel Terör İndeksi 2020 verilerine göre Çad Gölü Havzası'ndaki 4 ülke, dünyadaki en az barışçıl 10 ülke arasında yer alıyor. Havza halkı 10 yılı aşkın süredir silahlı gruplarla güvenlik güçlerinin çatışması arasında sıkışmış durumda.

Bölgedeki en büyük terör örgütü Boko Haram'ın 2009-2016 yıllarındaki saldırılarında en az 10 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram, ana geçiş güzergahlarını kontrol ettiği bölgeye zaman zaman insani yardım getirilmesini de engelliyor.

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