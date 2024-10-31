Dolar
34.28
Euro
37.33
Altın
2,740.09
ETH/USDT
2,557.00
BTC/USDT
70,447.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dünya Bankası: 1,2 milyar insan iklim değişikliği nedeniyle yüksek risk altında

Dünya Bankası, 1,2 milyar insanın sıcak hava dalgası, sel, kasırga ve kuraklık gibi en az bir kritik iklim tehlikesine maruz kalarak hayatlarını değiştirecek risklerle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Dünya Bankası: 1,2 milyar insan iklim değişikliği nedeniyle yüksek risk altında

Washington

Banka, "Zorlukların Üstesinden Gelme: İklime Uyum ve Dayanıklılığın Sağlanmasına Yönelik Başarı Hikayeleri ve Stratejiler" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 1,2 milyar insanın, sıcak hava dalgası, sel, kasırga ve kuraklık gibi en az bir kritik iklim tehlikesine maruz kalarak hayatlarını değiştirecek risklerle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Yüksek gelirli ülkelerin iklimle ilgili tehlikelere maruz kalan büyük nüfuslara sahip olduğu belirtilen raporda, yüksek risk altındaki insanların çoğunun ise Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'da bulunduğu aktarıldı.

Raporda, bu durumun düşük gelir seviyeleri ile insanların şoklarla başa çıkmak ve şoklardan kurtulmak için ihtiyaç duyduğu temel altyapı ve sosyal hizmetlere erişim eksikliğinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Ekonomik büyüme ile iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılmasının el ele gittiğine işaret edilen raporda, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yüzde 10'luk artışın en kırılgan durumdaki insan sayısını yaklaşık 100 milyon azaltacağının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, iklim ve afetlerin insanlar, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki etkilerinin azaltılmasının daha hızlı ve dirençli kalkınma ile hedefe yönelik uyum müdahalelerini gerektirdiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
17 ilde 54 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi için 2030-2031 tarihini işaret etti
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi
Bakan Güler: Deniz Kuvvetlerimiz, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir
Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Benzer haberler

Dünya Bankası: 1,2 milyar insan iklim değişikliği nedeniyle yüksek risk altında

Dünya Bankası: 1,2 milyar insan iklim değişikliği nedeniyle yüksek risk altında

Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının 2025'te 5 yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini öngördü

Bakan Şimşek: Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor

Dünya Bankası, tarım finansmanını 9 milyar dolara çıkaracak

Dünya Bankası, tarım finansmanını 9 milyar dolara çıkaracak
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman

Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD temaslarına bugün başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD temaslarına bugün başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet