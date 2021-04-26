DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirterek, "Kovid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum." dedi.
Berlin
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.
Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirten Okonjo-Iweala, "Kovid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin "harika" sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.