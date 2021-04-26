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Ekonomi, Koronavirüs

DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirterek, "Kovid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum." dedi.

Bahattin Gönültaş   | 26.04.2021
DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı

Berlin

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.

Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirten Okonjo-Iweala, "Kovid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin "harika" sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar." dedi.

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DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
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