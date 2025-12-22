Dolar
Ekonomi

Dorçe Prefabrik 2025'te yurt dışı projelere odaklandı

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, "Dorçe yalnızca üretim yapan bir şirket yerine 'üretim-teknoloji-hizmet' entegrasyonu sunan bir yapıya dönüştü." dedi.

Oktay Özdemir  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Dorçe Prefabrik 2025'te yurt dışı projelere odaklandı

İstanbul

Dorçe Prefabrik, "İnşaat Teknolojileri" (ConTech) yaklaşımıyla üretim süreçlerini dijitalleştirirken, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla üretim tesislerinin enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılıyor.

Bu yıl yurt dışı projelere yoğunlaşan şirket, gelecek dönemde ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerindeki yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

AA muhabirine 2025 yılını değerlendiren Süheyla Çebi Karahan, kuruluşlarından bu yana 60'tan fazla ülkede birçok projeyi tamamladıklarını, bu yıl itibarıyla Türkiye'de ve 5 ülkede 23 projede eş zamanlı faaliyet sürdürdüklerini söyledi.

Karahan, "Son 12 aylık verilere göre, portföyümüzün dağılımında yüzde 61'ini yurt dışı, yüzde 39'unu yurt içi projeleri oluşturdu. Bu tablo, Dorçe'nin ihracat ve uluslararası projeler odaklı büyüme modelini açık şekilde ortaya koyuyor." dedi.

"Modüler inşaat çözümlerine ilgi arttı"

Büyüme ivmesinin yalnızca sektör ve coğrafya bazında değil, aynı zamanda küresel inşaat sektöründeki yapısal dönüşümle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Karahan, jeopolitik belirsizliklerin 2025'te bölge inşaat sektöründe daralmaya yol açtığını ancak belirli alanlarda talebin arttığını kaydetti.

Karahan, "Latin Amerika, Orta Asya, Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında enerji, savunma, kamu, konut, eğitim ve sağlık odaklı projelerde modüler inşaat çözümlerine ilginin belirgin biçimde arttığını görüyoruz. Özellikle insani yardım, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz, maden sektörlerinde büyüme ivmesi öne çıkıyor." diye konuştu.

Eğitim ve sağlık alanında hızlı kurulabilen ve kalıcı nitelik taşıyan prefabrik modüler okul, hastane ve klinik çözümlerinin ciddi talep gördüğünü anlatan Karahan, enerji tarafında ise modüler veri merkezleri, pil enerjisi depolama sistemi (BESS) ve "e-house" çözümlerinin, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri modernizasyonunun ayrılmaz parçası haline geldiğini vurguladı.

Bu yıl en başarılı uygulamalarının, yüksek mühendislik içeren yapıların enerji altyapılarıyla entegre şekilde anahtar teslim hayata geçirilmesi olduğunun altını çizen Karahan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle Afrika'nın zor saha koşullarında gerçekleştirdiğimiz çok amaçlı modüler klinik projeleri, mülteci ve yerinden edilmiş topluluklar için hızlı konuşlanabilen prefabrik modüler yaşam alanları, modüler veri merkezleri, modüler BESS ve e-house çözümlerinin fabrika ortamında ön üretimi tamamlanmış, sahada minimum müdahale gerektiren bir modelle uygulanması, hız, kalite ve sürdürülebilirlik açısından bize önemli bir başarı sağladı."

Karahan, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) küresel vizyon projesi NEOM ve "Vizyon 2030" hedefleri doğrultusunda, Tabuk bölgesinde ihtiyaç duyulan yaşam alanlarının kurulumu için zorlu çöl ikliminde Dorçe'nin modüler çelik yapı teknolojisinin tercih edildiğini bildirdi.

"ConTech tabanlı üretim süreçlerini devreye aldık"

Artan proje hacmi ve uluslararası operasyonların kendilerini daha entegre bir yapıya yönlendirdiğini dile getiren Karahan, Ankara Kahramankazan'daki tesislerinde dijital mühendislikten yarı otomasyona, yapay zekadan endüstriyel üretime uzanan "İnşaat Teknolojileri" (ConTech) yaklaşımını benimsediklerini anlattı.

Karahan, "Bu kapsamda üretim tesislerimizde otomasyon seviyesini artıran, kalite kontrolü dijitalleştiren ve tekrarlanabilirliği yükselten ConTech tabanlı üretim süreçlerini devreye aldık. Üretim tarafında, endüstriyel üretim yaklaşımını güçlendirerek ön üretim oranını artıran, standartlaştırılmış ve kalite kontrollü modüler eleman tasarımlarını kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Lojistik ve saha operasyonlarında esnek ve çok rotalı küresel lojistik yönetim modelini benimsediklerine dikkati çeken Karahan, geçen yılın sonunda devreye aldıkları yenilenebilir enerji yatırımıyla da tesisteki elektrik ihtiyacının tamamını temiz enerjiden karşılamaya başladıklarını anlattı.

Karahan, bu adımın hem karbon ayak izini azaltmalarına hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladığını belirterek, prefabrik ve modüler inşaat projeleriyle Engineering News Record'un (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 10 yılı aşkın süredir yer aldıklarını vurguladı.

"Sosyal boyutu yüksek projelerde yer almayı hedefliyoruz"

Küresel ölçekte inşaat sektörünün, ConTech yatırımları ve dijitalleşmeyle köklü dönüşüm sürecinde olduğunu dile getiren Karahan, "Anılan dönüşüm yalnızca yeni araçların devreye alınması değil, yapı üretim metodolojisinin yeniden tanımlanması anlamına geliyor. Dorçe yalnızca üretim yapan bir şirket yerine 'üretim-teknoloji-hizmet' entegrasyonu sunan bir yapıya dönüştü." ifadelerini kullandı.

Gelecek planlarında "mega fütüristik" şehir projeleri, büyük havalimanı ve yüksek hacimli enerji altyapı yatırımlarının önemli yer tuttuğuna işaret eden Karahan, zorlu siyasi konjonktürler ve coğrafi koşulların hakim olduğu bölgelerde ihtiyaç duyulan göçmen yerleşkeleri ve modüler acil yerleşim alanları gibi sosyal boyutu yüksek projelerde de aktif rol almayı hedeflediklerini söyledi.

Karahan, gelecek dönemde küresel büyüme stratejisi kapsamında, dönüşümün hız kazandığı ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerindeki yeni pazarlara odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da başta İngiltere, Almanya ve Hollanda olmak üzere prefabrik modüler yapı sistemleri her geçen gün daha cazip hale geliyor. Dorçe, sahip olduğu uluslararası proje deneyimi, dijital mühendislik altyapısı ve anahtar teslim çözüm yaklaşımıyla bu pazarlarda kalıcı prefabrik modüler çelik yapılar, mülteci ve göçmen tesisleri, askeri konaklama ve çok amaçlı üniteler ve veri merkezleri, prefabrik toplu konutlar gibi yüksek katma değerli projelerde güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefliyor."

