Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00 TL'nin altına geriledi
Dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00 TL'nin altına geriledi
Istanbul
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00'ın altına geriledi.
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