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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de soruları cevapladı
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Ekonomi

Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00 TL'nin altına geriledi

Dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00 TL'nin altına geriledi

Murat Birinci   | 11.11.2020
Dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00 TL'nin altına geriledi

Istanbul

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 8.00'ın altına geriledi.

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