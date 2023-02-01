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Ekonomi

Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemesi sektöründe yeni hedefi Afrika pazarı

Doğu Karadeniz'den 2022'de Gürcistan, Tunus ve Fas başta olmak üzere 90 ülkeye yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 01.02.2023
Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemesi sektöründe yeni hedefi Afrika pazarı

Trabzon

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 358 bin 333 tonluk yapı ve inşaat malzemesi ihracatı karşılığı 157 milyon 749 bin 117 dolarlık gelir sağlandı.

Bölgeden yapı ve inşaat malzemesi ihracatı, 370 bin 788 ton karşılığı 131 milyon 696 bin 409 dolar kazanılan 2021'e göre değerde yüzde 20 arttı.

Gürcistan, Tunus ve Fas geçen yıl en fazla yapı ve inşaat malzemesi satılan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den 2022 yılında Gürcistan'a yapılan 168 bin 222 tonluk yapı ve inşaat malzemesi ihracatından 44 milyon 86 bin 132 dolar gelir elde edildi.

Gürcistan'ı 27 milyon 559 bin 497 dolarla Tunus, 12 milyon 372 bin 992 dolarla Fas takip etti.

"Önümüzdeki dönemi daha üst noktalara çıkaracağımıza inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 90 ülkeye yapılan yapı ve inşaat malzemesi ihracatının yüzde 27'sinin Gürcistan'a gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapı ve inşaat malzemesi sektörünün bölge ihracatında önemli bir kalem olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Geçen yılı yüzde 20 oranında ihracat artışı ile tamamladık. Bu yıl sektör ihracatından beklentimiz daha yüksek. 2023'e çok daha güzel rakamlarla başlayarak önümüzdeki dönemi daha üst noktalara çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu yönde de yeni pazar arayışlarımız sürüyor."

Gürdoğan, sektörün Türk mallarına önemli ilginin olduğu Afrika pazarına odaklanmasının ihracatı çok daha üst noktalara ulaştıracağını vurgulayarak, "Özellikle Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya bölgesine düzenleyeceğimiz ticaret heyetleri programlarıyla sektör ihracatını üst rakamlara ulaştıracağız." dedi.

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