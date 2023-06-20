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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 5 ayda 46,3 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Doğu Karadeniz bölgesinden ocak-mayıs döneminde 15 ülkeye 46 milyon 312 bin 374 dolarlık Türk somonu ihraç edildi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Doğu Karadeniz'den 5 ayda 46,3 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında 6 bin 804 ton Türk somonu ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu dış satıştan 46 milyon 312 bin 374 dolar döviz girdisi sağlandığına işaret eden Kobya, Türk somonu ihracatının 2 bin 273 ton karşılığı 16 milyon 150 bin 72 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 199, değerde yüzde 187 arttığını belirtti.

Kobya, Doğu Karadeniz'den bu dönem 15 ülkeye Türk somonu satıldığını aktararak, "Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke oldu. Bölgemizden Rusya Federasyonu'na bu dönem 39 milyon 752 bin 496, Vietnam'a 2 milyon 952 bin 529 ve Beyaz Rusya'ya da 2 milyon 525 bin 983 dolarlık Türk somonu satıldı." dedi.

"Amacımız Türk somonunda ülke çeşitliliğini artırmak"

Türk somonu ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Kobya, geçen yılın aynı döneminden farklı Myanmar, Endonezya, Malezya, Almanya, Güney Kore Cumhuriyeti, Katar ve İsrail'e de ihracat yapıldığını kaydetti.

Kobya, amaçlarının ihracatta ülke çeşitliliğini artırmak olduğunu, bu kapsamda DKİB olarak gerek fuar katılımı gerekse ticaret heyeti programlarıyla başta Çin ve ABD olmak üzere en çok balık ithal eden ülkelere yönelik ihracatı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Son yıllarda Türk somonunun yurt dışı pazarlarda büyük beğeni aldığına da işaret eden Kobya, taleple orantılı olarak ihracatın da her geçen ay arttığını sözlerine ekledi.

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