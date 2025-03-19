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Ekonomi

DMM'den "Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi" iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan "Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi" iddiasıyla paylaşılan haberlerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
DMM'den "Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi" iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, Morgan Stanley'nin daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi'nin iptal edildiği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Morgan Stanley AŞ uzun yıllardır Borsa İstanbul'da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley'nin 12 Mart'ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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