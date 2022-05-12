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Ekonomi

Diyarbakır'da mutfak tüpüne dolum yapan akaryakıt istasyonuna 835 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonuna, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) pompasından mutfak tüpüne dolum yapıldığı gerekçesiyle 835 bin lira ceza kesildi.

Mehmet Niyazi Deniz   | 12.05.2022
Diyarbakır'da mutfak tüpüne dolum yapan akaryakıt istasyonuna 835 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik ilçesinde bir petrol istasyonunda LPG pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda istasyona gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne LPG pompasının aparatı ile dolum yapıldığı tespit edildi.

Akaryakıt istasyonuna 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu gereğince 835 bin lira idari ceza uygulandı.

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