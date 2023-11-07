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Ekonomi

Dijital cüzdanlarla ödeme uygulamaları sağlayıcılarının denetlenmesinde yeni kural önerildi

Önerilen kuralla, özellikle yılda 5 milyondan fazla işlem gerçekleştiren büyük şirketlerin, halihazırda denetlenen büyük bankalar, kredi birlikleri ve diğer finansal kurumlarla aynı kurallara tabi olması amaçlanıyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Dijital cüzdanlarla ödeme uygulamaları sağlayıcılarının denetlenmesinde yeni kural önerildi

New York

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), dijital cüzdanlar ve ödeme uygulamaları gibi hizmetler sunan banka dışı büyük şirketlerin denetlenmesine yönelik yeni kural önerdi.

CFPB'den yapılan açıklamada, teknoloji devleri ve diğer büyük teknoloji firmaları tarafından yönlendirilen dijital ödeme uygulamaları ile cüzdanların popülaritesinin artmaya devam ettiği vurgulanarak, son yıllarda bu uygulamalar ve bunları sağlayan şirketlere yönelik şikayetlerin arttığı ifade edildi.

Ancak şirketlerin çoğunun CFPB denetim incelemelerine tabi olmadığına işaret edilen açıklamada, yeni önerilen teklif ile özellikle yılda 5 milyondan fazla işlem gerçekleştiren büyük şirketlerin, halihazırda denetlenen büyük bankalar, kredi birlikleri ve diğer finansal kurumlarla aynı kurallara uymasının sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, önerilen kuralın banka dışı dijital tüketici ödeme şirketlerini CFPB'nin inceleme yapma yetkisine tabi tutacağı ve federal tüketici mali yasalarının pazar genelinde tutarlı şekilde uygulanmasını sağlamaya da yardımcı olacağı aktarıldı.

Yeni kural kapsamında, geçerli para transferi, gizlilik ve diğer tüketici koruma yasalarına uyulmasının güvence altına alınacağı belirtilen açıklamada, kuralın sonuçlandırılması halinde CFPB'nin teknoloji devleri dahil büyük teknoloji firmalarının tüketici finans piyasalarına girişini dikkatle izleme çabalarının bir parçası olacağı bildirildi.

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