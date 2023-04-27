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Ekonomi

Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte karını büyüttü

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi karını yüzde 12 artırarak 1,9 milyar avroya yükseltti.

Bahattin Gönültaş  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte karını büyüttü

Berlin

Deutsche Bank, 2023’nün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, kurumsal müşteri operasyonlarında yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin, yatırım bankası gelirlerindeki düşüşü telafi etmesinin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi karını geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 artırarak 1,9 milyar avroya yükseltti. Böylece banka, 2013'ten bu yana en yüksek çeyreklik vergi öncesi karı açıkladı.

İlk çeyrekte hissedarlara atfedilebilir net kar ise 1,06 milyar avrodan 1,16 milyar avroya yükseldi. Piyasalarda bu miktarın yaklaşık 977 milyon avroya düşmesi bekleniyordu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri de ilk çeyrekte yüzde 19 düşüşle 2,7 milyar avroya geriledi.

Deutsche Bank’ın bu yılın ilk çeyreğindeki net geliri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,7 milyar avro oldu.

Banka, önümüzdeki yıllarda maliyetleri daha da düşürmek için müşteriyle teması olmayan personeli azaltabileceğini de bildirdi.

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