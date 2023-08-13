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Ekonomi

Depremden etkilenen gençlere TESK-UNICEF işbirliğiyle destek verilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlere UNICEF aracılığı ile nakdi ve psiko-sosyal destek sağlayacaklarını belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Depremden etkilenen gençlere TESK-UNICEF işbirliğiyle destek verilecek

Ankara

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, UNICEF ile işbirliği kapsamında 2018'den bu yana çocuk işçiliği ile kararlı bir mücadele sürdürdüklerini bildirdi.

Bu işbirliğinin temel amacının çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak olduğunu dile getiren Palandöken, "Bu kapsamda kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 11 ilde pilot eğitimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yeni dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere nakdi ve psikolojik destek sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çıraklara iş yeri temelli eğitim fırsatları sunan Konfederasyonumuza bağlı iş yerlerinin depremden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla hızlı bir değerlendirme çalışması yapmaktayız. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak deprem bölgesindeki iş yerlerindeki gençlere UNICEF aracılığı ile nakit, psiko-sosyal ve sosyal etkinliklerle destek sağlayacak faaliyetler yeni dönem programımızda yer alacak."

Gençlerin dijital dönüşümü desteklenecek

Ayrıca gençlerin dijital dönüşümünü destekleyerek istihdam edilmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Palandöken, dijitalleşmenin mesleki eğitime olan etkilerini değerlendirerek, buna yönelik eğitimler düzenleyeceklerini, çırakların dijital becerilerini ve profesyonel gelişimlerini destekleyeceklerini anlattı.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemine de değinen Palandöken, "Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir. Onlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış, ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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