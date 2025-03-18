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Ekonomi

Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı

Türkiye, deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları için 400 milyon avroluk yeni bir dış finansman imkanı sağladı.

Deniz Çiçek Palabıyık, Hülya Ömür Uylaş  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı

Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Dünya Bankasından 200 milyon avro ve Fransız Kalkınma Ajansından 200 milyon avro olmak üzere 400 milyon avroluk eş finansman temin edildi.

Söz konusu finansman, deprem bölgesindeki kırsal konutların yenilenmesi ve yeniden inşası amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kullandırılacak.

Bu finansmanla yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası hedefleniyor. Proje kapsamında mümkün olduğu ölçüde yerinde yeniden inşa tercih edilecek ve söz konusu binaların deprem dayanıklılığının yanı sıra su, enerji ve ısı verimliliği de geliştirilecek.

Deprem bölgesine 5,5 milyar dolar

Bu yeni finansmanla birlikte 2023 yılından bugüne kadar deprem bölgesinin yeniden imarı ve kalkınması amacıyla yaklaşık 5,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlanmış oldu.

400 milyon avro tutarındaki finansmanla beraber, proje finansmanı amacıyla 2025 yılında sağlanan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman tutarı yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.

"Bölgenin yeniden imarı önceliğimiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğünü belirten Şimşek, "Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güven, ülkenin dış finansman temininde kendini gösteriyor. Bu kaynaklar, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir sonucudur." dedi.

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