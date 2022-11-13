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Ekonomi

Denizlerdeki petrol ve doğal gaz çalışmalarına insan kaynağı yetiştirecek merkez açılıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan "Açık Deniz Teknolojileri Merkezi" yarın YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katılacağı törenle açılacak.

Selma Kasap   | 13.11.2022
Denizlerdeki petrol ve doğal gaz çalışmalarına insan kaynağı yetiştirecek merkez açılıyor

Ankara

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz çalışmalarına insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan "Açık Deniz Teknolojileri Merkezi" yarın törenle açılacak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) alt kuruluşu TP-OTC arasında imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesindeki "Açık Deniz Teknolojileri Merkezi"nin kurulum çalışmaları tamamlandı.

Açılışını yarın YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yapacağı merkez, Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında çalışacak yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla YÖK kararıyla 2022- 2023 akademik yılında öğrenci alımına başlanan "açık deniz sondaj teknolojisi" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" ön lisans programlarına ev sahipliği yapacak.

Merkezde, öğrencilerin uygulamalı eğitim görebilmesine olanak tanıyan laboratuvarlar ve atölyelerin yanı sıra sondaj kulesi de yer alacak.

Her iki programa yerleşen öğrenciler, öğrenimleri süresince TPAO ve TP-OTC tarafından staj, burs ve istihdam imkanları ile desteklenecek.

TPAO'dan 12 ay boyunca kesintisiz 3 bin lira burs alacak öğrencilerin operasyon bölgelerinde staj yaparak öğrendiklerini uygulama olanakları ve mezun olduklarında TPAO ve TP-OTC'de işe alım süreçlerinde öncelikleri olacak.

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