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Ekonomi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi 73 projeye 423 milyon lira destek sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2025 yılında 73 projeye 423 milyon 309 bin 879 lira destek sağlayacak.

İlhami Erkılıç  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
DAP Bölge Kalkınma İdaresi 73 projeye 423 milyon lira destek sağlayacak

Erzurum

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2025 Yılı Yatırım Programı" kapsamında, 73 projeye 423 milyon 309 bin 879 lira destek verilecek.

Projelerle bölgenin kalkınması için yatırımlar yapılması, bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlanıp yerel halkın yaşam standardının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, projelerin bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini belirtti.

Yereldeki kalkınma çabalarına tüm yönleriyle destek vermeye çalıştıklarını, bu yıl da desteklenecek projelerde aslan payının tarım ve kırsal kalkınma projelerine ait olduğunu kaydeden Demirdöğen, "Tarım sektöründe en çok 'Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama' projelerine kaynak aktardık. Kamu kaynaklarını isabetli kullanarak hem istihdamı artırıcı hem de dönüşümü sağlayacak projeleri desteklemeye çalıştık. Onun için önceliğimiz tarım ve kırsal kalkınma oldu." ifadelerini kullandı.

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