Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek
Fransız gıda şirketi Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek.
Paris
Fransız basınının, Danone şirketinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, şirket, Rusya'daki süt ve bitkisel ürünleri faaliyetlerini transfer prosedürünü başlatma kararını açıkladı.
Söz konusu işlemin, yetkili makamların onayına tabi tutulacağına ve şirkete 1 milyar avroya kadar mal olabileceğine değinildi.
Süt ve bitkisel ürünleri faaliyetleri, Danone'nin Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmına tekabül ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.