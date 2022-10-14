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Ekonomi

Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek

Fransız gıda şirketi Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek.

Esra Taşkın   | 14.10.2022
Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Paris

Fransız basınının, Danone şirketinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, şirket, Rusya'daki süt ve bitkisel ürünleri faaliyetlerini transfer prosedürünü başlatma kararını açıkladı.

Söz konusu işlemin, yetkili makamların onayına tabi tutulacağına ve şirkete 1 milyar avroya kadar mal olabileceğine değinildi.

Süt ve bitkisel ürünleri faaliyetleri, Danone'nin Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmına tekabül ediyor.

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