Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden otomotiv yatırımcılarına çağrı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisince yapılan açıklamaya göre, ofis tarafından Türk otomotiv sanayinin potansiyeli ve iş fırsatlarının değerlendirildiği bir yatırım etkinliği düzenlendi.

Ford Otosan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'de henüz yatırımı bulunmayan, ancak buna yönelik istişareleri yürüten firmalar da yer aldı. Türkiye'nin otomotiv sanayinde sunduğu fırsatların tanıtımı açısından da önemli bir platform oluşturan buluşmaya yaklaşık 40 otomotiv firmasının üst düzey yetkilileri katıldı.

Türkiye'deki teşvik sistemi, otomotiv değer zinciri, nitelikli insan kaynağının ele alındığı ve iki gün süren etkinlikte, son 20 yılda otomotiv sanayinde elde edilen kazanımlar ve ülkenin bir üretim merkezi olarak konumlandırılması ele alındı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatlar da aktarıldı.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Başkanı Ernur Mutlu, 2000'lerin başında Ford Otosan'ın Türkiye'de geliştirdiği hafif ticari araç tasarımının Avrupa'da çok başarılı olması üzerine şirketin aynı aracı ABD pazarı için de üretmesinin Türk otomotiv ihracatı açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bugün Türkiye'nin motor alanında önemli kabiliyetleri olduğunu vurgulayan Mutlu, "Bu tecrübeler, Türk mühendislik ekiplerinin Ar-Ge yetkinliklerinin artırılmasında önemli rol oynadı. Türkiye'nin bugün otomotiv alanında Ar-Ge kapasitesinin uluslararası alanda rekabetçi bir seviyeye ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ford Trucks F-Max kamyon tasarımının Avrupa'da aldığı 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü de bu Ar-Ge yetkinliklerinin bir sonucu." değerlendirmelerini yaptı.



Muhabir: Belgin Yakışan