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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türk startupları iş dünyasını ve küresel rekabeti şekillendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türk startuplarının iş dünyasını ve küresel rekabet ortamını şekillendirdiğini söyledi.

Aylin Rana Aydin Kuş, Sibel Morrow  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türk startupları iş dünyasını ve küresel rekabeti şekillendiriyor

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Bugün Türkiye'de, teknoparklarda veya bağımsız AR-GE merkezlerinde AR-GE faaliyetlerini yürüten 700'den fazla çok uluslu şirket olduğunu biliyoruz. Türk startupları iş dünyasını ve küresel rekabet ortamını şekillendiriyor." dedi.

Amadeus'un Torun Center'daki İstanbul AR-GE merkezinin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve Amadeus Seyahat Birim Başkanı Decius Valmorbida katıldı.

Burak Dağlıoğlu, bu projeleri yaklaşık 13 veya 14 ay önce İstanbul'da duyurduklarını hatırlatarak, "Bugün büyük açılış günü. Bu yüzden heyecanlıyız çünkü teknolojiyi seviyoruz. Teknolojiyi seviyoruz çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi zirveye taşımak için bir vizyonu var ve bu hedefe dijitalleşme ve teknoloji aracılığıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bugün Türkiye'de, teknoparklarda veya bağımsız AR-GE merkezlerinde AR-GE faaliyetlerini yürüten 700'den fazla çok uluslu şirket olduğunu biliyoruz. Türk startupları iş dünyasını ve küresel rekabet ortamını şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yatırımcıların Türk dijital şirketlerine ve Türk dijital startuplarına yatırım yaptıklarını bildiren Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni nesil havacılık yazılımlarının Türkiye'de geliştirilip tüm dünyaya ihraç edilmesi tesadüf değil. Burası, Türk Hava Yolları'nın en büyük havacılık ağının merkezi. İstanbul Havalimanı olarak dünyanın en büyük havalimanlarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Buradaki yazılım ve dijital hizmetlerini göz önüne alırsak, bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu, Türkiye'nin sağlam ve istikrarlı ekonomisi sayesindedir. Türkiye'nin yatırımcı dostu iş ortamının sayesindedir. Bu kesinlikle ülkenin yetenek havuzu ve beceri setleriyle ilgilidir ve kesinlikle Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasındaki coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır."

"Türkiye'nin ticaret ve dijital yenilik alanlarındaki stratejik öneminin farkındayız"

Amadeus Seyahat Birim Başkanı Decius Valmorbida, AR-GE merkezi açılışının Türkiye'deki 30 yıllık yolculuklarının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu yatırımla, Amadeus'un Türkiye'ye, müşterilerimize ve hem yerel hem de küresel seyahat pazarına olan derin güven ve inancını yeniden teyit etmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye, sadece olağanüstü tarihi ve kültürel mirasıyla, Avrupa ve Asya'daki ekonomik önemiyle değil, aynı zamanda ekonomik açıklığı ve farklı ülkelerle iş birliği yapmasıyla da dünya çapında bir referans noktası olduğunun altını çizen Valmorbida, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin yeniliğe açıklığı, yatırım çekme isteği ve barındırdığı yetenek potansiyeli, ülkeyi dünya çapındaki birçok endüstri için ve özellikle bizim gibi dijital şirketler için son derece önemli kılmaktadır. Bölgesel bir merkez olarak Türkiye'nin ticaret ve dijital yenilik alanlarındaki stratejik öneminin farkındayız. Amadeus, seyahat ve turizm sektörü için son teknoloji çözümler sunarak Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Amadeus son 5 yılda gelirlerinin ortalama yüzde 20'sini araştırma ve geliştirmeye ayırdı. Bu dönemde toplam 5 milyar avroluk yatırım yapılmış olup, sadece 2023'te 1,2 milyar avro yatırım yapılmıştır."​​​​​​​

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