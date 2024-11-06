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Bişkek’te ⁠”Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi” düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Bildirisi ile Kararların İmzalanması Töreni’ne katılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası arasında mutabakat zaptı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası arasında, fintek alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası arasında mutabakat zaptı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi açıklamasında, farklı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla sürdürülen stratejik işbirliği çalışmaları kapsamında Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası ile fintek alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Finans Ofisi 9 Şubat 2024'te "Türk-Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı"nda imzalanan KEK Protokolünde, Kırgız Cumhuriyeti Millî Bankası ve Kırgızistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile finans sektörü politikaları alanında tecrübe, yetenek ve bilgi paylaşım programlarının ve finansal katılımın artırılmasına ilişkin eylem maddesinden sorumlu kurum olarak belirlendi.

Eylem maddesi doğrultusunda Bişkek’te yapılan "TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirve Toplantısı" kapsamında, Finans Ofisi ile diğer sorumlu kurum Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası arasında, fintek alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

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